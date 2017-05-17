Bülent Ersoy Hindistan’da Bolca Alışveriş Yaptı

17 Mayıs, 2017 | 14:02

Dünya Güzellerim isimli programın çekimleri için Hindistan’da olan Bülent Ersoy, burada bolca alışveriş yaptı.

Show TV’de yaz aylarında başlayacak seyahat programının ilk durağı Hindistan oldu. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy, çekimler için gittikleri Hindistan’da oldukça eğlenceli anlar yaşadılar.

İlk olarak Hindistan Mumbai’de kalan ekip, 45 gün sürecek gezilerinde Nepal ve Vietnam’a da giderek, bu ülkelerin kültür, gelenek ve göreneklerine göre yaşayacaklar.

Hindistan’dan Almadık Bir Şey Bırakmadı

Öte yandan Bülent Ersoy, 40 valizle gittiği Hindistan’dan bagaj sayısı artarak dönecek gibi. Diva, Hindistan’ın önde gelen kumaş satıcılarından renk renk, desen desen Hint kumaşları aldı. Ersoy’un toplam alışveriş için 70 bin TL harcadığı öğrenildi.