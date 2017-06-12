Bülent Ersoy Hindistan’dan 61 Bavulla Döndü

12 Haziran, 2017 | 12:51

Hindistan çekimlerimi tamamlayan Dünya Güzellerim yurda döndü.

21 Haziran Çarşamba akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan “Dünya Güzellerim” isimli gezi & show programı için bir ay önce Hindistan’a doğru yola çıkan; Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadro geçtiğimiz gün İstabul’a döndüler.

“Dünya Güzellerim” programının çekimleri; Hindistan’da Mumbai, Varanasi ve Yeni Delhi ile Nepal ve Vietnam’da gerçekleşerek tamamlandı.

Hindistan’dan İstanbul’a 61 Bavulla Döndü!

40 bavulla yola çıkan Diva Bülent Ersoy, İstanbul’a 61 bavulla döndü. Havalimanında bembeyaz yerlere kadar uzanan kıyafetiyle görüntülenen Diva, tüm titizliğiyle bavullarını kontrol ederken objektiflere yansıdı.

370 bin TL’lik Alışveriş

Bavullarının 11 tanesi Vietnam’dan kargo ile gönderilen Diva, 50 bavulunu yanında getirdi. Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy’un, Hindistan’dan 370 bin TL. değerinde hakiki altın sırmalı Hint ipeği kumaşlar aldığı öğrenildi.

Bir hayli zayıflamış olduğu görülen Safiye Soyman, havalimanında alışveriş yapmaya devam ederken, objektiflere gülümseyerek poz verdi. Afrodit Banu Alkan, leopar desenli kombini ile dikkat çekti. Çekimleri erken tamamlanan Burcu Esmersoy, ekipten iki gün önce İstanbul’a döndü. Esmersoy, neşeli halleriyle dikkat çekti.