Bülent Ersoy’dan Buda makyajı
02 Ağustos, 2017 | 14:27
Bülent Ersoy, Buda makyajı yapınca, ünlü sanatçının ayaklarına kapandılar.
Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy, ‘Dünya Güzellerim’ programıyla çeşitli ülkeleri gezmeye devam ediyor. Ekip son olarak Nepal-Katmandu’daydı.
Bülent Ersoy Nepal – Katmandu’daki Boudhanath Tapınağı’na Buda makyajı yapıp gidince olanlar oldu.
Ünlü sanatçı ayaklarına kapananlara Türkçe olarak “Kalkın evladım, ben Buda falan değilim” diye bağırdı.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Boudhanath Tapınağı, Buda, Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim, Nepal,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ