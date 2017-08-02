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Bülent Ersoy’dan Buda makyajı

02 Ağustos, 2017 | 14:27

Bülent Ersoy'dan Buda makyajı

Bülent Ersoy, Buda makyajı yapınca, ünlü sanatçının ayaklarına kapandılar.

Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy, ‘Dünya Güzellerim’ programıyla çeşitli ülkeleri gezmeye devam ediyor. Ekip son olarak Nepal-Katmandu’daydı.


Bülent Ersoy Nepal – Katmandu’daki Boudhanath Tapınağı’na Buda makyajı yapıp gidince olanlar oldu.

Ünlü sanatçı ayaklarına kapananlara Türkçe olarak “Kalkın evladım, ben Buda falan değilim” diye bağırdı.

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Boudhanath Tapınağı, Buda, Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim, Nepal,

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