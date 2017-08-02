Bülent Ersoy’dan Buda makyajı

02 Ağustos, 2017 | 14:27

Bülent Ersoy, Buda makyajı yapınca, ünlü sanatçının ayaklarına kapandılar.

Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy, ‘Dünya Güzellerim’ programıyla çeşitli ülkeleri gezmeye devam ediyor. Ekip son olarak Nepal-Katmandu’daydı.



Bülent Ersoy Nepal – Katmandu’daki Boudhanath Tapınağı’na Buda makyajı yapıp gidince olanlar oldu.

Ünlü sanatçı ayaklarına kapananlara Türkçe olarak “Kalkın evladım, ben Buda falan değilim” diye bağırdı.