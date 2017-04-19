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Bülent Kayabaş Hayatını Kaybetti

19 Nisan, 2017 | 09:41

Bülent Kayabaş Hayatını Kaybetti

Yeşilçam’ın usta ismi Bülent Kayabaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Bülent Kayabaş yaşamını yitirdi. 72 yaşındaki sanatçı bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

Bülent Kayabaş, oyunculuğa 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda başlamış, birçok tiyatro oyununda, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol almıştı.

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Bülent Kayabaş,

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