Bülent Kayabaş Hayatını Kaybetti
19 Nisan, 2017 | 09:41
Yeşilçam’ın usta ismi Bülent Kayabaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Bülent Kayabaş yaşamını yitirdi. 72 yaşındaki sanatçı bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.
Bülent Kayabaş, oyunculuğa 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda başlamış, birçok tiyatro oyununda, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol almıştı.
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Bülent Kayabaş,
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