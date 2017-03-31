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Burak Özçivit Ve Fahriye Evcen Balayı Kararlarını Verdiler

31 Mart, 2017 | 10:25

Burak Özçivit Ve Fahriye Evcen Balayı Tatili

Balayı kararları merak edilen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, tercihlerini Maldivler ‘den yana kullanacak.

Yaklaşık iki hafta önce nişanlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, haziran ayında nikah masasına oturacak. Düğün sonrası balayı tatilinde nereye gidecekleri büyük merak konusu olan çift, sonunda kararlarını vermiş gibi görünüyor.

Herkes gibi Maldivler

İddialara göre, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, birçok balayı çifti gibi Hint okyanusunun cennet adalar topluluğu Maldivler ‘de balayı için hemfikir oldular.

Maldivler Balayı Turları

Fahriye Evcen’in uzun zamandır Maldivler tatili istediği biliniyordu. Nişanlısını kıramayan Burak Özçivit’in de Maldivler balayı turu için sıcak olduğu ikilin düğün sonrası vakit kaybetmeden Maldivler tatiline çıkacakları öğrenildi.

Beyaz Kumlar, Turkuaz Deniz, Lüks Villa Oteller ve Maldivler Balayı

Tropik adaların incisi olarak bilinen Maldivler, irili ufaklı binin üzerinden adadan oluşuyor.

Maldivler Balayı Turu

Beyaz kumlu plajları, kilometrelerce uzanan sahilleri, turkuaz denizi, lüks villa otelleri, su altı zenginliği ve sayılamayacak kadar nedenden ötürü Maldivler, balayı çiftlerinin en çok tercih ettiği bölgelerin başında geliyor. Türkiye’den de hatırı sayılacak kadar misafir ağırlayan Maldivler ‘e THY’nin direkt uçuşları bulunuyor.

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Balayı, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Maldivler,

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