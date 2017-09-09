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Burcu Başoğlu : Teknedeki Ben Değilim

09 Eylül, 2017 | 13:22

Sunucu Murat Başoğlu’nun öz yeğeniyle ilişkisi olduğu konuşulurken,yeğen Burcu Başoğlu ifade verdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında ’hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu’nun ardından yeğeni Burcu Başoğlu’nun da ifade verdi.

Sunucu Murat Başoğlu’nu (50) 29 Temmuz’da, Bodrum’da koyda teknesinde sarışın bir kadınla sevişirken POSTA görüntülemişti. Bu kadının Murat Başoğlu’nun öz ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı (35) olduğu iddia edilmişti. Eşi Selçuk Kabadayı da boşanma ve 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Murat Başoğlu: O Yeğenim Değil

Bodrum Savcılığı’nın ‘Hayasızlıktan’ soruşturma açtığı Murat Başoğlu 31 Ağustos’taki ifadesinde “O kız yeğenim değil” demişti.

Burcu Başoğlu: Amcamla Sevişen Ben Değilim

Dün de Burcu Başoğlu, Bodrum’da şöyle ifade verdi: “Teknede amcamla sevişen ben değilim. Kim olduğunu bilmiyorum.” Murat Başoğlu’ndan sonra yeğen Burcu Başoğlu’na da yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu, Tekne,

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