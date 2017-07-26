Burcu Esmersoy’un İnekle İmtihanı

26 Temmuz, 2017 | 15:44

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Dünya Güzellerim isimli televizyon şovunun çekimleri için gittiği Hindistan’da ineklerle ilginç anlar yaşadı.

Hindistan’ın Varanasi şehrinde gerçekleşen çekimler sırasında kumluk alanda dinlendiği sırada arkasından gelen inek tarafından yalandığını fark eden Burcu Esmersoy, bir anda neye uğradığını anlayamadı. Güzel sunucunun yardımına Hintliler koştular.

Olay sonrasında Hindistan’da kutsal sayılan ineklerin dörtlü, beşli çemberler oluşturup insanları yalama hatta ellerindeki yiyeceklere ortak olma huylarının olduğunu öğrenen Burcu Esmersoy, “Ucuz atlatmışım” diyerek esprili açıklamalarda bulundu.