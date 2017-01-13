Candice Swanepoel Bebeğini Büyütüyor
13 Ocak, 2017 | 11:02
Dünyaca ünlü Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, annelik heyecanını instagram takipçileriyle paylaşmadan edemiyor.
3 ay önce bir oğlu olan top model Candice Swanepoel, bebeğinin adım adım büyümesini sosyal medya takipçileriyle paylaşıyor.
Anaca adını verdiği oğlu ile bol bol fotoğraf çektiren 28 yaşındaki model, instagtam’da beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Seksi modelin paylaştığı instagram fotoğraflarında doğum sonrası eski formuna da kavuştuğu görülüyor.
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Candice Swanepoel,
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