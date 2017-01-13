Candice Swanepoel Bebeğini Büyütüyor

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Mozart eserleriyle İstanbul Kültür Üniversitesine (İKÜ) konuk oluyor.

Bir milyona yakın Instagram takipçisi olan ünlü ABD'li ünlü kayakçı Lindsey Vonn, yeniden pistlere dönüyor.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Avrupa Turnesi kapsamında Salzburg'da iki ayrı konser verecek.

Seksi modelin paylaştığı instagram fotoğraflarında doğum sonrası eski formuna da kavuştuğu görülüyor.

Anaca adını verdiği oğlu ile bol bol fotoğraf çektiren 28 yaşındaki model, instagtam’da beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

3 ay önce bir oğlu olan top model Candice Swanepoel, bebeğinin adım adım büyümesini sosyal medya takipçileriyle paylaşıyor.

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