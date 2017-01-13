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Candice Swanepoel Bebeğini Büyütüyor

13 Ocak, 2017 | 11:02

Dünyaca ünlü Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, annelik heyecanını instagram takipçileriyle paylaşmadan edemiyor.

Candice Swanepoel Bebeğini Büyütüyor

3 ay önce bir oğlu olan top model Candice Swanepoel, bebeğinin adım adım büyümesini sosyal medya takipçileriyle paylaşıyor.

Candice Swanepoel Bebeğini Büyütüyor

Anaca adını verdiği oğlu ile bol bol fotoğraf çektiren 28 yaşındaki model, instagtam’da beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Candice Swanepoel Bebeğini Büyütüyor

Seksi modelin paylaştığı instagram fotoğraflarında doğum sonrası eski formuna da kavuştuğu görülüyor.

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Candice Swanepoel,

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