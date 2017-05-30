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Caner Erkin Kesenin Ağzını Açtı! Maldivler, Hawaii, Phuket

30 Mayıs, 2017 | 13:01

Caner Erkin Kesenin Ağzını Açtı! Maldivler, Hawaii, Phuket

Beşiktaş forması giyen yıldız futbolcu Caner Erkin, şampiyonluk primiyle tatil planlarını yapmaya başladı.

Sakatlığı nedeniyle sezonun büyük çoğunluğunda forma şansı bulamayan Caner Erkin, şampiyonluktan dolayı aldığı 300 bin TL’lik primle eşine tatil sözü verdi. Tatil için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu, eşi Şükran Ovalı’ya Maldivler, Hawaii ya da Phuket tercihlerini sundu.

Balayı Tatili ve Şampiyonluk Kutlaması

4 aydır evli olan çift, balayı tatiline çıkamamıştı. Caner Erkin’in bu nedenle balayı turlarının gözde tatil noktaları arasında yer alan Tayland’ın Phuket Adası ile Hawaii ve tropik cennet Maldivler’deki otelleri araştırdığı öğrenildi.

Caner Erkin Kesenin Ağzını Açtı! Maldivler, Hawaii, Phuket

Eski eşi Asena Atalay’ın art arda açtığı davalarla Şükran Ovalı ile evliliğinin keyfini süremeyen Caner Erkin, şampiyonluk kutlamasını balayı ile birleştirip eşiyle muhteşem bir tatil yaşayacak.

Balayında Tropik Adalar Tercih Ediliyor

Türkiye’nin önde gelen seyahat acentelerinden World Travel Service (WTS) yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre, gerek dünyaca ünlü isimler gerekse Türk vatandaşları balayı tatillerini tropik adalarda geçirmeyi seviyorlar.

Tropik Adaları Balayı Turları

Yaz ve kış ayları farketmeksizin tropik adalar balayı turlarına ilginin yoğun olduğunu belirten WTS yetkilileri, özellikle Maldivler, Seyşeller ve Phuket gibi uzak adaların tercih edildiğini söylüyor. Adalardaki bakirliğin ve doğal güzelliklerin tercih sebeplerinden olduğuna işaret eden yetkililer, buradaki lüks otellerin ve hizmet kalitesinin de altını çiziyor.

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caner erkin, Maldivler, Phuket,

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