Caner Erkin Sert Konuştu

02 Şubat, 2017 | 11:20

Beşiktaş forması giyen yıldız futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay hakkında sert konuştu.

Eski eşi Asena Atalay’ın, oğlunun masrafları için 451 bin TL’lik icra takibi başlattığı futbolcu Caner Erkin, Çınar’ın masraflarını karşıladığını ve o parayı ödemeyeceğini söyledi.

Her şeyi geri aldım

Önceki gün Bebek’te görüntülenen ve ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Caner Erkin, evlilikleri sırasında Asena Atalay’a hediye ettiği Mercedes marka otomobili geri aldığını söyledi.

“Aracı zaten aldım, haberler yeni çıkmış” diyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu, “Her şeyi geri aldığım gibi oğlumu da geri alacağım” ifadelerini kullandı.