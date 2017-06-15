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Caner Erkin Ve Şükran Ovalı İbiza’da

15 Haziran, 2017 | 09:49

Caner Erkin Ve Şükran Ovalı İbiza’da

Yıldız futbolcu Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı, tatil sezonunu İbiza’da açtı.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, tatile çıktı. Jet sosyetenin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alan İspanyol Adaları tatiline çıkan çift, yazı dünyaca meşhur eğlence adası İbiza’da karşılıyor.

Caner Erkin Ve Şükran Ovalı İbiza’da

İbiza adasında romantik bir tatil geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı, bol bol fotoğraf çektirip sosyal ağlardan paylaşmayı da ihmal etmiyorlar.

Caner Erkin Şükran Ovalı İbiza Tatil

İspanya İbiza Turları ile adeta ikinci balayılarını yaşayan ikili, gündüz plajlarda gece kulüplerde eğleniyorlar. Instagram sayfasına aşk tatilinden kareler de yükleyen Şükran Ovalı, takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

İbiza’nın En Lüks Otelinde Konaklıyorlar

İspanya Adaları Otelleri arasında şıklığı ve lüks oluşuyla dikkat çeken Ushuaia İbiza Hotel’de konaklayan çift, geceliğine 7 bin 500 TL ödüyor.

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caner erkin, İbiza, İspanyol Adaları,

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