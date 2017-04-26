Cannes Film Festivali Jürisi Belli Oldu
26 Nisan, 2017 | 09:49
Bu yıl 70’incisi gerçekleşecek Cannes Film Festivali’nin merakla beklenen jürisi belli oldu.
İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın başkanlığını yapacağı Cannes Film Festivali’nde yardımcılık görevini üstlenecek 8 kişilik ekip belli oldu.
Cannes Film Festivali Jürisi şu isimlerden oluşuyor;
ABD’li aktör Will Smith, Alman yönetmen Maren Ade, Fransız aktris Agnes Jaoui, Çinli aktris Fan Bingbing, Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, Fransız kompozitör Gabriel Yared ve ABD’li aktris Jessica Chastain.
Cannes Film Festivali bu yıl 17-28 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Cannes Film Festivali,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ