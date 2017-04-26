Cannes Film Festivali Jürisi Belli Oldu

Güdük Necmi tiplemesiyle herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı.

16 Nisan'da yapılan referandumda mühürsüz oy tartışmalarına Hayko Cepkin de katıldı.

Cannes Film Festivali bu yıl 17-28 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor.

ABD’li aktör Will Smith, Alman yönetmen Maren Ade, Fransız aktris Agnes Jaoui, Çinli aktris Fan Bingbing, Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook, İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, Fransız kompozitör Gabriel Yared ve ABD’li aktris Jessica Chastain.

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın başkanlığını yapacağı Cannes Film Festivali’nde yardımcılık görevini üstlenecek 8 kişilik ekip belli oldu.

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