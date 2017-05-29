29 Mayıs, 2017 | 13:24

Fransa’nın Cannes şehrinde bu yıl 70’inci kez gerçekleşen Cannes Film Festivali’nde ödüller dağıtıldı.

70. Cannes Film Festivali ödül töreni, Cannes Festivaller Sarayı’nda yapıldı. Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın yönettiği “Solgun” adlı filmin başrolünde yer alan Diane Kruger en iyi kadın oyuncu seçildi.

Lynne Ramsey’in yönettiği ‘You Were Never Here’, hem senaryo ödülü alıp hem başroldeki Joaquin Phoenix’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandırdı.

Altın Palmiye ödülü

Festivalin Altın Palmiye ödülü, İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un “The Square” adlı filmine verildi. Jüri Özel Ödülünü ise Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev’in “Nelyubov” filmi aldı.

En iyi yönetmen ödülüne “Les proies” isimli filmi ile ABD’li Sofia Coppola layık görüldü.