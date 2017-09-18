Cannes’da Evleniyor

18 Eylül, 2017 | 20:10

Ünlü şarkıcı Alişan Eda Erol’dan ayrıldıktan sonra kafasını toplamak için Fransa’ya tatile gitmişti.

Ayakligazete’nin haberine göre, Alişan, Fransa tatilinde Cannes’da bir evi çok beğendi ve satın almaya karar verdi.

Alişan, La Croisette Bulvarı civarında bulunan ev için önümüzdeki hafta yeniden Fransa’ya gidecek.