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Cannes’da Türk Defilesi

26 Mayıs, 2017 | 10:48

Cannes’da Türk Defilesi

Modacı Zeynep Kartal, Cannes Film Festivali kapsamında bir defile düzenledi.

Yaşamını İngiltere’de sürdüren ünlü modacı Zeynep Kartal, Fransa’nın dünyaca meşhur film festivali Cannes’da bir defile gerçekleştirdi.

Başarılı modacı, bu yıl 70’inci kez düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali için tasarladığı Hot Couture koleksiyonunu Majestic Hotel’de tanıttı.

22 parça kıyafetten oluşan 2017 İlkbahar-Yaz defilesini dünya sinemasının önemli isimleri de takip etti.

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Cannes Film Festivali, fransa, Zeynep Kartal,

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