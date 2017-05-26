Cannes’da Türk Defilesi

26 Mayıs, 2017 | 10:48

Modacı Zeynep Kartal, Cannes Film Festivali kapsamında bir defile düzenledi.

Yaşamını İngiltere’de sürdüren ünlü modacı Zeynep Kartal, Fransa’nın dünyaca meşhur film festivali Cannes’da bir defile gerçekleştirdi.

Başarılı modacı, bu yıl 70’inci kez düzenlenen Uluslararası Cannes Film Festivali için tasarladığı Hot Couture koleksiyonunu Majestic Hotel’de tanıttı.

22 parça kıyafetten oluşan 2017 İlkbahar-Yaz defilesini dünya sinemasının önemli isimleri de takip etti.