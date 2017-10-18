Catherine Zeta Jones Tanınmaz Halde

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un komşuları ünlü çiftten rahatsız oluyor.

Kiralık Aşk dizisinin birbirine çok yakıştırılan Ömer ve Defne'sini evlendirdiler.

48 yaşındaki oyuncunun hayranları güzel oyuncunun tanınmaz hale geldiğini ifade etti.

Galler doğumlu aktris Catherine Zeta Jones, Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Siyah elbisesiyle formda görünen Jones, yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

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