Catherine Zeta Jones Tanınmaz Halde
18 Ekim, 2017 | 15:44
En güzel oyuncular arasında gösterilen Catherine Zeta Jones’un son hali herkesi şaşırttı.
Estetik yaptırdığı eleştirisinde bulundu.
Galler doğumlu aktris Catherine Zeta Jones, Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Siyah elbisesiyle formda görünen Jones, yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
48 yaşındaki oyuncunun hayranları güzel oyuncunun tanınmaz hale geldiğini ifade etti.
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