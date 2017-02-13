Caz Müziğin Efsanesi Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

İtalya’da kültürel ve tarihi değeri yüksek olan Venedik Karnavalı başlıyor.

Al Jarreau, geçtiğimiz yıl eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray’da konser vermek için davet edilen sanatçılar arasında bulunuyordu.

Kariyeri boyunca yedi Grammy ödülü kazanan Al Jarreau, 76 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce kariyerini noktalayan Al Jarreau, Los Angeles’ta bir hastanede tedavi görüyordu.

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