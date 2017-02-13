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Caz Müziğin Efsanesi Hayatını Kaybetti

13 Şubat, 2017 | 10:07

Caz Müziğin Efsanesi Hayatını Kaybetti

Caz müziğin efsanevi isimlerinden Al Jarreau, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce kariyerini noktalayan Al Jarreau, Los Angeles’ta bir hastanede tedavi görüyordu.

Kariyeri boyunca yedi Grammy ödülü kazanan Al Jarreau, 76 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

Al Jarreau, geçtiğimiz yıl eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray’da konser vermek için davet edilen sanatçılar arasında bulunuyordu.

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Al Jarreau, Los Angeles,

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