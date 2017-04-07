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Cem Karaca Heykeli Moda’da

07 Nisan, 2017 | 13:17

Cem Karaca Heykeli Moda'da

Usta sanatçı Cem Karaca’nın heykeli, Moda’da bulunan Cem Karaca sokağına yerleştirildi.

Kadıköy Belediyesi, sokaklarına sanatçıların eserlerinden tasarımlar yapmaya devam ediyor. 2004 yılında aramızdan ayrılan Cem Karaca’nın demir heykeli, Kadıköy Moda’da bulunan Cem Karaca sokağına yerleştirildi.

Cem Karaca Heykeli Moda'da

Cem Karaca İlk Değil

Daha önce Cemal Süreya, Özdemir Asaf ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirlerini yaşadıkları sokakların kaldırım taşlarına döşeyen Kadıköy Belediyesi, son olarak da İstiklal Marşı’nın bestecisi Osman Zeki Üngör’ün cam kaidesini Zeki Üngör sokağına yerleştirmişti.

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Cem Karaca,

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