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Ceyda Düvenci’den Amerika’da Baby Shower Partisi

13 Haziran, 2017 | 10:03

Ceyda Düvenci’den Amerika’da Baby Shower Partisi

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Amerika’da baby shower partisi düzenledi.

Bir süredir Amerika Turları ile gündemde olan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti, doğacak bebekleri için baby shower partisi düzenledi.

Ceyda Düvenci’den Amerika’da Baby Shower Partisi

İkinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak, çıktıkları Boydan Boya Amerika Turu sırasında keyifli anlar yaşıyorlar. 2015 yılında nikah masasına oturan çift, Amerika’da baby shower partisi organize etti. Partiye ikilinin yakın arkadaşları katıldı.

Ceyda Düvenci’den Amerika’da Baby Shower Partisi

Sosyal medya hesabından eşine teşekkür eden Ceyda Düvenci, “Şükür sahip olduğumuz yuvamıza, dostluklara, sağlığımıza, yaşanan tüm özel anlara. Benim ömrüm burada da durmadı, canlarımızla bir olup sürpriz bir gün hazırlamışlar bize” mesajını paylaştı.

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Amerika, Ceyda Düvenci,

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