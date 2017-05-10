Chloe Goodman Maldivler’i Mesken Tuttu
10 Mayıs, 2017 | 13:25
Reality şov yıldızı Chloe Goodman, tropik cennet Maldivler’i mesken tuttu.
Big Brother isimli TV programıyla ünlenen Chloe Goodman, son günlerini hatta haftalarını dünyanın en gözde tropik adaları arasında yer alan Maldivler’de geçiriyor.
Beyaz kumlu plajları, turkaz denizi ve el değmemiş doğasıyla ünlü Maldiv Adalarında uzun süredir tatil yapan 25 yaşındaki Chloe Goodman, deyim yerindeyse Maldivler’i mesken tuttu.
Maldivler tatilinden keyifli anları kare kare takipçileriyle paylaşan seksi yıldız, daha uzunca bir süre bu tropik cenneti bırakıp evine dönmeyecek gibi.
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