Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Chloe Goodman Maldivler’i Mesken Tuttu

10 Mayıs, 2017 | 13:25

Chloe Goodman Maldivler Tatili

Reality şov yıldızı Chloe Goodman, tropik cennet Maldivler’i mesken tuttu.

Big Brother isimli TV programıyla ünlenen Chloe Goodman, son günlerini hatta haftalarını dünyanın en gözde tropik adaları arasında yer alan Maldivler’de geçiriyor.

Chloe Goodman Maldivler

Beyaz kumlu plajları, turkaz denizi ve el değmemiş doğasıyla ünlü Maldiv Adalarında uzun süredir tatil yapan 25 yaşındaki Chloe Goodman, deyim yerindeyse Maldivler’i mesken tuttu.

Chloe Goodman Maldivler

Maldivler tatilinden keyifli anları kare kare takipçileriyle paylaşan seksi yıldız, daha uzunca bir süre bu tropik cenneti bırakıp evine dönmeyecek gibi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Chloe Goodman, Maldivler, tropik,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Justin Bieber’dan Hindistan Konseri Öncesi İlginç İstekler

Justin Bieber’dan Hindistan Konseri Öncesi İlginç İstekler

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, 10 Mayıs'taki Hindistan konseri öncesi ilginç istekleriyle dikkat çekti.
İtalya’da Bu Kasabaya Yerleşenlere Para Ödenecek

İtalya’da Bu Kasabaya Yerleşenlere Para Ödenecek

İtalya'da nüfus kaybı yaşayan kasabaya yerleşenlere para ödenecek.
Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Küba'da yaşayan kara yengeçleri, ilkbahar yağmurlarının başlamasıyla her yıl ormanlardan kıyıya göç ediyor.
Johnny Depp Disneyland’da

Johnny Depp Disneyland’da

Ünlü aktör Johnny Depp, Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakteriyle Disneyland’da boy gösterdi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.