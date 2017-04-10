10 Nisan, 2017 | 10:12

Ünlü İngiliz yıldız Chloe Khan Maldivler’de tatil yapıyor.

Rol aldığı reality şov programlarıyla adını duyuran İngiliz Chloe Khan, birçok ünlü isim gibi Hint Okyanusunun tatil cenneti Maldivler’de.

Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Maldivler, muhteşem doğası, turkuaz denizi, lüks villa otelleri ve sualtı zenginliği gibi sunruğu sınırsız fırsatlarla bir cazibe merkezi. Son olarak Big Brother isimli yarışmayla ünlenen İngiliz şov yıldızı Chloe Khan, Maldivler tatilini yapan ünlüler kervanına katıldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Chloe Khan, büyüleyici Maldivler tatilinden kareleri de instagram sayfasına yüklemeyi ihmal etmedi. 1 milyon takipçisi olan Khan, lüks tatilinden paylaştığı fotoğraflarla adeta düşman çatlattı.