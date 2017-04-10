Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Chloe Khan Maldivler’de

10 Nisan, 2017 | 10:12

Chloe Khan Maldivler

Ünlü İngiliz yıldız Chloe Khan Maldivler’de tatil yapıyor.

Rol aldığı reality şov programlarıyla adını duyuran İngiliz Chloe Khan, birçok ünlü isim gibi Hint Okyanusunun tatil cenneti Maldivler’de.

Chloe Khan Maldivler

Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Maldivler, muhteşem doğası, turkuaz denizi, lüks villa otelleri ve sualtı zenginliği gibi sunruğu sınırsız fırsatlarla bir cazibe merkezi. Son olarak Big Brother isimli yarışmayla ünlenen İngiliz şov yıldızı Chloe Khan, Maldivler tatilini yapan ünlüler kervanına katıldı.

Chloe Khan Maldivler

Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Chloe Khan, büyüleyici Maldivler tatilinden kareleri de instagram sayfasına yüklemeyi ihmal etmedi. 1 milyon takipçisi olan Khan, lüks tatilinden paylaştığı fotoğraflarla adeta düşman çatlattı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Chloe Khan, Maldivler, tatil,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Cem Karaca Heykeli Moda’da

Cem Karaca Heykeli Moda’da

Usta sanatçı Cem Karaca'nın heykeli, Moda'da bulunan Cem Karaca sokağına yerleştirildi.
Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güdük Necmi tiplemesiyle herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı.
Fazıl Say Avrupa Turnesinde

Fazıl Say Avrupa Turnesinde

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avrupa turnesine Nisan ayında da devam ediyor.
Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu. Ronaldo, Messi'ye fark attı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.