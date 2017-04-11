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Cindy Crawford Tatilde

11 Nisan, 2017 | 09:42

Cindy Crawford Tatil

90 yıllarda kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Cindy Crawford, ailesiyle birlikte tatilde.

Top model Cindy Crawford, eşi Rande Gerber çocukları Kaia ve Presley ile birlikte Karayip denizinin tropik cennetlerinden St. Barts adasında tatile çıktı.

Cindy Crawford, ailesiyle denizin ve güneşin tadını çıkarırken özenle koruduğu fiziği ile dikkat çekti. Ancak 51 yaşındaki modelin yüzündeki estetik müdahaleler tartışma konusu oldu.

Cindy’nin artık yüzüne dolgu enjekte ettirmemesi gerektiğini belirten hayranları, ünlü modelin doğal haliyle çok daha güzel olduğu görüşünü savundular.

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Cindy Crawford, St. Barts,

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