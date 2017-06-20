20 Haziran, 2017 | 19:07

Real Housewives isimli diziyle adından söz ettiren Claudia Jordan, Miami sahillerinde boy gösterdi.

Jet sosyetenin en gözde tatil şehri Miami, yaza hızlı bir giriş yaptı. Real Housewife Of Atlanta serisinin eski yıldızı Claudia Jordan, bir grup arkadaşıyla birlikte hemen her plajında bir ünlüyle karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu tatil kenti Miami’de.

44 yaşındaki ünlü oyuncu, bir kaç gündür Miami ‘nin dünyaca meşhur plajlarında denizin tadını çıkarıyor. Claudia Jordan, arkadaşlarıyla birlikte oldukça keyifli anlar geçirdiği Miami tatilinde gündüzleri sahilde geceleri ise Miami’nin ünlü gece kulüplerinde geçiriyor.