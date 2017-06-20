Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Claudia Jordan Miami Sahillerinde Boy Gösterdi

20 Haziran, 2017 | 19:07

Claudia Jordan Miami Sahillerinde Boy Gösterdi

Real Housewives isimli diziyle adından söz ettiren Claudia Jordan, Miami sahillerinde boy gösterdi.

Jet sosyetenin en gözde tatil şehri Miami, yaza hızlı bir giriş yaptı. Real Housewife Of Atlanta serisinin eski yıldızı Claudia Jordan, bir grup arkadaşıyla birlikte hemen her plajında bir ünlüyle karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu tatil kenti Miami’de.

Claudia Jordan Miami Sahillerinde Boy Gösterdi

44 yaşındaki ünlü oyuncu, bir kaç gündür Miami ‘nin dünyaca meşhur plajlarında denizin tadını çıkarıyor. Claudia Jordan, arkadaşlarıyla birlikte oldukça keyifli anlar geçirdiği Miami tatilinde gündüzleri sahilde geceleri ise Miami’nin ünlü gece kulüplerinde geçiriyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Claudia Jordan, miami,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor

Birçok ünlü isim Yunanistan ve Yunan Adalarında yatırım yapmaya başlayınca akıllara 'Ünlüler Neden Yunanistan'dan Ev Alıyor' sorusu geliyor.
Dünyanın En Zengin Ünlüleri

Dünyanın En Zengin Ünlüleri

Forbes Dergisinin gelenekselleşen dünyanın en zengin ünlüleri listesi belli oldu.
Halit Ergenç-Bergüzar Korel Çifti Yuhanistan’dan Ev Alıyor

Halit Ergenç-Bergüzar Korel Çifti Yuhanistan’dan Ev Alıyor

Vatanım Sensin isimli dizinine başrolleri Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, Yunanistan'dan ev alıyor.
Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır, En Özel Babalar Günü Hediyeleri

Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır, En Özel Babalar Günü Hediyeleri

Haziran ayı demek Babalar Günü demek! Peki Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır? İşte cevabı...

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.