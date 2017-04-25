Coldplay Tokyo Konserinde Albüm Müjdesi

25 Nisan, 2017 | 11:36

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Coldplay, Tokyo’da verdiği konserde yeni albümlerinin müjdesini verdi.

Ünlü İngiliz rock müzik grubu Coldplay, “A Head Full of Dreams” albümünün tanıtımı için çıktıkları dünya turnesine Japonya’nın başkenti Tokyo’da verdikleri konserle devam etti.

Tokyo Konserinde Albüm Müjdesi

Tokyo konserinden 60 binin üzerinde hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Coldplay, konser sonrası yeni bir albüm müjdesi verdi.

Grup, Tokyo konseri sırasında daha önce yayınlamamış bir parçasını ilk kez burada çaldı. Ardından grubun solisti Chris Martin, Tokyo seyircisine konser performanslarının yer alacağı canlı albümlerinin yakında müzik marketlerdeki yerini alacağı haberini verdi.

Albüm Turne Sonunda Çıkacak

Chris Martin, bu canlı albümün A Head Full of Dreams turu sona erdikten çıkacağını söyledi. Cold Play, tur kapsamında son konserini 8 Ekim’de San Diego’daki (Kaliformiya) Qualcomm Stadyumu’nda verecek.