27 Mayıs, 2017 | 11:44

Oscar ödüllü İngiliz aktör Colin Firth, İtalya vatandaşı oluyor.

İtalyan yapımcı Livia Giuggioli ile 20 yıldır evli olan İngiliz aktör Colin Firth, İtalya vatandaşı olmaya karar verdi. 16 ve 13 yaşlarında iki çocuğu bulunan Oscar ödüllü İngiliz aktör, çoğunlukla İtalya’nın Toscana bölgesinde yaşıyor.

İngiltere’nin AB’den çıkış kararını hazmedemediğini söyleyen 56 yaşındaki Colin Firth, Londra’da bulunan İtalyan Büyükelçiliği’ne İtalyan pasaportu başvurusu yaptığını belirtti.