03 Şubat, 2017 | 11:59

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, İbiza’da Otel Açacak.

İspanyol devi Real Madrid ile başarıdan başarıya koşan Cristiano Ronaldo, bu başarısını turizm sektöründe de yakalamak istiyor. Cristiano Ronaldo, daha önceden satın aldığı Pestana Hotel için İspanyolların eğlence adası İbiza’da yer bakıyor.

Yıldız futbolcu, Pestana CR7 Lifestyle Hotel adı altında sahilleri ve çılgın partileriyle ünlü İspanyol Adası İbiza’da oteli için araştırmalarda bulunuyor.

İbiza Adası Ünlü Cenneti

İspanyol adalarının göz bebeği İbiza her yıl ağırladığı milyonlarca turistin yanında magazin, moda ve spor dünyasından da birçok ünlü ismin tercihi. Paris Hilton’dan Rihanna’ya dünya starları İbiza adasında tatil için adeta sıraya giriyor. İbiza ayrıca David Guetta gibi dünyaca meşhur DJ’lerin performanslarıyla yaza damga vuruyor.