Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Cristiano Ronaldo Yaz Tatilini Yunanistan’da Geçirecek

07 Haziran, 2017 | 10:43

Cristiano Ronaldo Yaz Tatilini Yunanistan’da Geçirecek

Real Madrid’in golcüsü Cristiano Ronaldo, yaz tatilini Yunanistan’da geçirecek.

Avrupa liglerinde sezonun sona ermesinin ardından dünyaca ünlü futbolcular yaz tatili için planlar yapmaya başladılar. Real Madrid ile sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo da tatil planlarını yapan isimlerden.

Cristiano Ronaldo Yunan Adaları Tatili

Cristiano Ronaldo Yaz Tatilini Yunanistan’da Geçirecek

Magazin dünyasının ve jet sosyetenin en gözde tatil rotası olan Yunanistan ve Yunan Adaları Cristiano Ronaldo için de vazgeçilmezler arasında. Daha önce bir çok kez Yunan Adaları ve Yunanistan ‘da tatil yapan Portekizli yıldız yaz aylarını yine burada geçirecek.

İbiza’da Romantik Bir Mola

Yunan Adaları Aşığı Cristiano Ronaldo

Yunanistan tatilini kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte geçirmesi beklenen 32 yaşındaki yaşındaki Ronaldo’nun tatiline Peloponnisos’taki Costa Navarino’da başlayacağı ardından Yunan Adaları Turu yapacağı konuşuluyor. Yunan Adaları aşığı olarak bilinen Ronaldo, daha önceki yıllarda Mikonos, Rodos ve Girit adalarında tatil yapmıştı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Cristiano Ronaldo, Yunan Adaları, Yunanistan,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı!

Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son günlerde yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Şampiyon Beşiktaş’ın En Medyatik İsimleri

Şampiyon Beşiktaş’ın En Medyatik İsimleri

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın en medyatik isimleri de belli oldu.
Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Dan Colen imzalı ‘Sakız’ tablosuna servet ödedi.
Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

Elvis Presley'nin sahip olduğu son uçak satıldı. 430 bin dolara alıcı bulan uçak için ucuza gitti yorumları yapıldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.