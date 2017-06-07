07 Haziran, 2017 | 10:43

Real Madrid’in golcüsü Cristiano Ronaldo, yaz tatilini Yunanistan’da geçirecek.

Avrupa liglerinde sezonun sona ermesinin ardından dünyaca ünlü futbolcular yaz tatili için planlar yapmaya başladılar. Real Madrid ile sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo da tatil planlarını yapan isimlerden.

Cristiano Ronaldo Yaz Tatilini Yunanistan’da Geçirecek

Magazin dünyasının ve jet sosyetenin en gözde tatil rotası olan Yunanistan ve Yunan Adaları Cristiano Ronaldo için de vazgeçilmezler arasında. Daha önce bir çok kez Yunan Adaları ve Yunanistan ‘da tatil yapan Portekizli yıldız yaz aylarını yine burada geçirecek.

Yunan Adaları Aşığı Cristiano Ronaldo

Yunanistan tatilini kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte geçirmesi beklenen 32 yaşındaki yaşındaki Ronaldo’nun tatiline Peloponnisos’taki Costa Navarino’da başlayacağı ardından Yunan Adaları Turu yapacağı konuşuluyor. Yunan Adaları aşığı olarak bilinen Ronaldo, daha önceki yıllarda Mikonos, Rodos ve Girit adalarında tatil yapmıştı.