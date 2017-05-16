David Beckham Eşine Karayipler’de Ada Aldı

16 Mayıs, 2017 | 11:25

Ünlü İngiliz futbol efsanesi David Beckham’ın eşine Karayipler’den ada aldığı iddia edildi.

18 yıldır modacı Victoria Becham ile evli olan David Beckham, eşine Karayipler’deki Bird Cay Adası’nı satın aldı. İddialara göre, İngiliz futbol efsanesi, eşiyle tanışmalarının 20. yılı şerefine Victoria Beckham’a Karayipler’deki Bird Cay Adasını satın aldı.

David Beckham’ın ada için 7 milyon sterlin (yaklaşık 32 milyon TL) ödediği ileri sürüldü. İngiliz basınına göre ise David Beckham söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.