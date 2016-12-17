David Beckham’ın Oğlu Single Çıkardı

17 Aralık, 2016 | 12:31

David Beckham’ın 11 yaşındaki oğlu Cruz Beckham, bir hayır kurumu için single çıkardı.

İngiliz futbol efsanesi David Beckham ile modacı Victoria Beckham’ın 11 yaşındaki oğulları Cruz Beckham, “If everyday was Christmas (Hergün Noel olsaydı)” isimli bir şarkı çıkardı.

Tüm gelirleri Global’s Make Some Noise isimli hayır kurumuna aktarılacak şarkıda küçük Beckham’a kardeşleri de yardım etti.

Cruz’un Yılbaşı için çıkardığı şarkının klibinde ağabeyleri Brooklyn (17) ve Romeo (14) ile kız kardeşi Harper (5) da rol aldı.

Gurur duyuyoruz

David Beckham, katıldığı bir programda konuya ilişkin, ‘Cruz yanımıza geldi ve ‘Hayır için bir Noel şarkısı yapsam nolur?’ diye sordu. O anda söylenecek başka bir şey kalmadı. Noel için harika bir şarkı yaptı ve çok fazla dikkat topladı. Biz bununla gurur duyuyoruz” dedi.