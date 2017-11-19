Defne Samyeli Kıyafetiyle Çok Konuşulacak

Mehmet-Hanife Akdağ çiftinin küçük oğlu Aycan Akdağ ile Levent-Nilgün Gül’ün kızları Gizem Gül, evlendi.

Güzel sunucu geceye cesur kıyafetiyle damga vurdu. Soğuk havaya cesur kıyafetler seçen anne ve kızları, “ Bir markanın partisine geldik. Fazla durmayacağız.” diyerek Soho House adlı mekana girdiler.

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