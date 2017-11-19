Defne Samyeli Kıyafetiyle Çok Konuşulacak
19 Kasım, 2017 | 20:42
Eski haber spikeri Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte bir alışveriş sitesinin davetine katıldı.
Güzel sunucu geceye cesur kıyafetiyle damga vurdu. Soğuk havaya cesur kıyafetler seçen anne ve kızları, “ Bir markanın partisine geldik. Fazla durmayacağız.” diyerek Soho House adlı mekana girdiler.
Etkinlikte çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Samyeli’nin pozlarına yorum yağdı.
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