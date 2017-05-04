Defne Samyeli Üniversiteli Oluyor
04 Mayıs, 2017 | 13:30
Ünlü sunucu Defne Samyeli, kızının da eğitim aldığı ABD’deki üniversitede oyunculuk dersi alacak.
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, ABD’deke Kaliforniya Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi alıyor. Defne Samyeli de kızıyla aynı okulda oyunculuk dersleri almaya karar verdi.
Defne Samyeli’nin katılacağı kursun iki ay süreceği ünlü sunucun da bu süre içerisinde ABD’de kalacağı öğrenildi.
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Defne Samyeli, Deren Talu, Kaliforniya Üniversitesi,
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