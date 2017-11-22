Deniz Baysal’dan Veda
22 Kasım, 2017 | 15:38
Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle ekranlarda olan Deniz Baysal, sosyal medya hesabını kapattı.
Deniz Baysal, “Gerçeğe dönmek, nefes almak, kim olduğunuzu hatırlamak gerek…” dedi ve ekledi:
“Hayatımızı kontrol eden, herkesi olduğundan farklı gösteren, sanırım bizi ele geçiren ‘asosyal’ soayal mecralardan bir süreliğine sıyrılıyorum. Gerçeğe dönmek, nefes almak, kim olduğumuzu hatırlamak gerek. Hayat kısa ve buradan ibaret değil. Kalplerimizde yer edinmiş olduğumu düşünerek, aynısını size de tavsiye ederim. ‘Öz’ümüzü unutmamak dileğiyle. Sevgiler…”
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Deniz Baysal, instagram, sosyal medya, Twitter,
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