Deniz Seki Tahliye Oluyor! İşte Tarih

16 Nisan'da yapılan referandumda mühürsüz oy tartışmalarına Hayko Cepkin de katıldı.

Yayınlanan 2 yeni KHK sonrası evlilik programlarının yasaklandığı konuşuluyordu. Peki Evlilik Programları gerçekten yasaklandı Mı?

Deniz Seki’nin tahliye tarihi ve günü belli oldu. Ünlü şarkıcı, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00’da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak.

Hakkında ikinci kez dava açılan Deniz Seki, 6 yıl 3 ay hapis cezası almış ve ortadan kaybolmuştu. Saklandığı dairede 6 Kasım 2014 tarihinde yakalanan Seki, tekrar hapse girmişti.

2 Şubat 2009 tarihinde ‘uyuşturucu temin etmek’ suçundan tutuklanan ve ilk duruşmasına kadar hapiste kalan Deniz Seki, duruşma sonrası tahliye edilmişti.

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