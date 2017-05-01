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Deniz Seki Tahliye Oluyor! İşte Tarih

01 Mayıs, 2017 | 09:53

Deniz Seki Tahliye Oluyor! İşte Tarih

Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanan Deniz Seki’nin tahliye tarihi belli oldu.

2 Şubat 2009 tarihinde ‘uyuşturucu temin etmek’ suçundan tutuklanan ve ilk duruşmasına kadar hapiste kalan Deniz Seki, duruşma sonrası tahliye edilmişti.

Hakkında ikinci kez dava açılan Deniz Seki, 6 yıl 3 ay hapis cezası almış ve ortadan kaybolmuştu. Saklandığı dairede 6 Kasım 2014 tarihinde yakalanan Seki, tekrar hapse girmişti.

Tahliye tarihi belli oldu

Deniz Seki’nin tahliye tarihi ve günü belli oldu. Ünlü şarkıcı, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00’da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak.

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Deniz Seki,

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