Didem Soydan Yine İddialı

26 Ağustos, 2017 | 20:38

Sosyal medyadan iddialı fotoğraflar paylaşan Didem Soydan, bu kez de pembeye boyadığı saçlarını paylaştı.

Soydan yeni halini takipçileriyle paylaşırken, kısa zamanda binlerce beğeni aldı.

Pembe saçlarını gösterdiği fotoğrafta bile altına sadece iç çamaşırı giyen Didem Soydan, yine adından söz ettirmeyi başardı.

İşte Didem Soydan’ın o paylaşımı: