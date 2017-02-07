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Dilara Öztunç Dubai’de!

07 Şubat, 2017 | 11:54

Dilara Öztunç Dubai'de!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Dilara Öztunç, sevgilisiyle birlikte Dubai’de

Türkiye’deki soğuk havalardan bunalan ünlüler, çareyi daha sıcak tatil bölgelerini giderek arıyor. Oyuncu Dilara Öztunç da o ünlü isimler arasında.

Dilara Öztunç Dubai'de!

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu, fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile Dubai’de sıcak havanın ve denizin tadını çıkarıyor.

Dilara Öztunç Dubai'de!

Oldukça eğlenceli bir Dubai tatili geçiren Dilara Öztunç, Dubai’deki her anını instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Dubai ‘de gezilmedik yer bırakmayan çöl safarilerine katılan çift, hazır Dubai’ye gelmişken bolca alış veriş yapmaktan da geri kalmıyor.

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Dilara Öztunç, Dubai,

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