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Dilara Öztunç Tatile Doymuyor

09 Mart, 2017 | 10:12

Dilara Öztunç Tatile Doymuyor

Daha önce Maldivler ve Dubai’de tatil yapan Dilara Öztunç, bu kez de Venedik ve Singapur’un yolunu tuttu.

Ünlü oyunucu Dilara Öztunç, şu sıralar tatilden tatile koşturuyor. Geçtiğimiz aylarda soğuk havalardan bunalıp Maldivler ve Dubai gibi sıcak bölgelere kaçan Dilara Öztunç, tatiline İtalya’nın tarihi kenti Venedik ile Uzakdoğunun incisi Singapur’da devam etti.

Dilara Öztunç Tatile Doymuyor

Dubai dönüşü fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile kanalları ve gondol turları ile ünlü tarihi İtalyan kenti Venedik’in yolunu tutan Dilara Öztunç, romantik İtalya tatili sonrası Singapur’a geçti.

Dilara Öztunç Tatile Doymuyor

Singapur tatili de bir hayli renkli geçen güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Dilara Öztunç, Dubai, Maldivler, Singapur, Venedik,

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