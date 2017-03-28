Dilara Öztunç Tayland’da

28 Mart, 2017 | 10:53

Uzunca bir süredir tatilde olan oyuncu Dilara Öztunç bu kez Tayland’da!

Fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile dünya turuna çıkan oyuncu Dilara Öztunç, Venedik, Dubai, Singapur ve Maldivler’in ardından Tayland’da.

Uzakdoğu Turları ‘nın en renkli rotalarından olan Tayland’da tatilde olan güzel oyuncu, hemen her anını takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmıyor.

Tayland tatili sırasında dünyanın en sıradışı adalarından olan Phi Phi Island ve Phuket ‘te konaklayan Dilara Öztunç ve sevgilisi, başkent Bangkok’u da karış karış dolaştı.