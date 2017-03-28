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Dilara Öztunç Tayland’da

28 Mart, 2017 | 10:53

Dilara Öztunç Tayland Phuket

Uzunca bir süredir tatilde olan oyuncu Dilara Öztunç bu kez Tayland’da!

Fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile dünya turuna çıkan oyuncu Dilara Öztunç, Venedik, Dubai, Singapur ve Maldivler’in ardından Tayland’da.

Dilara Öztunç Tayland’da

Uzakdoğu Turları ‘nın en renkli rotalarından olan Tayland’da tatilde olan güzel oyuncu, hemen her anını takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmıyor.

Dilara Öztunç Tayland Phuket

Tayland tatili sırasında dünyanın en sıradışı adalarından olan Phi Phi Island ve Phuket ‘te konaklayan Dilara Öztunç ve sevgilisi, başkent Bangkok’u da karış karış dolaştı.

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Dilara Öztunç, Phuket, Tayland,

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