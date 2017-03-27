Disney Yıldızından Marilyn Monroe Pozu

27 Mart, 2017 | 10:58

Eski Disney yıldızı Bella Thorne, sosyal medyadan paylaştığı Marilyn Monroe pozu ile olay yarattı.

20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından Marilyn Monroe, ölümünden yıllar sonra bile ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Disney Channel’da yayınlanan Shake It Up (Haydi Çalkala) isimli sitkomla adını duyuran Bella Thorne, Marilyn Monroe’dan ilham alanlardan biri.

Eski Disney yıldızı, Marilyn Monroe ile özdeşleşen saç stiliyle sosyal medya hesabından bir kare paylaştı. 19 yaşındaki güzel oyuncunun üstsüz Marilyn Monroe pozu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.