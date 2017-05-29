Disneyland’da Doğum Günü

29 Mayıs, 2017 | 14:51

Brad Pitt ile evliliğini bitiren Angelina Jolie, kızının doğum gününü Disneyland’da kutladı.

Angelina Jolie, kızı Shiloh Nouvel Jolie-Pitt’in 11’inci yaş gününü çocuklu ailelerin vazgeçilmez durakları arasında gösterilen Disneyland’da kutladı.

Ünlü aktris kızının Kamboçya ve Kaliforniya’dan arkadaşlarını yeryüzündeki en mutlu yer olarak tabir edilen Disneyland’a davet etti.

41 yaşındaki Angelina Jolie, kızı ve arkadaş grubu parkın içindeki tüm oyuncakları kullanırken herkesin bir hayli mutlu olduğu görüldü.