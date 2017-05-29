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Disneyland’da Doğum Günü

29 Mayıs, 2017 | 14:51

Angelina Jolie Disneyland

Brad Pitt ile evliliğini bitiren Angelina Jolie, kızının doğum gününü Disneyland’da kutladı.

Angelina Jolie, kızı Shiloh Nouvel Jolie-Pitt’in 11’inci yaş gününü çocuklu ailelerin vazgeçilmez durakları arasında gösterilen Disneyland’da kutladı.

Angelina Jolie Disneyland

Ünlü aktris kızının Kamboçya ve Kaliforniya’dan arkadaşlarını yeryüzündeki en mutlu yer olarak tabir edilen Disneyland’a davet etti.

Angelina Jolie, kızının doğum gününü Disneyland’da kutladı

41 yaşındaki Angelina Jolie, kızı ve arkadaş grubu parkın içindeki tüm oyuncakları kullanırken herkesin bir hayli mutlu olduğu görüldü.

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Angelina Jolie, Disneyland,

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