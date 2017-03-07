Dizi Aşıkları Avrupa Tatiline Çıkıyorlar

07 Mart, 2017 | 10:04

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, rol aldıkları dizinin final yapmasının ardından Avrupa tatiline çıkıyorlar.

İzlenme rekorları kıran Poyraz Karayel dizisi geçtiğimiz hafta final yaparak ekranlara veda etti. Sette tanışan ve aşk yaşamaya başlayan dizinin başrolleri Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, finalin ardından Avrupa’da tatil yapma kararı aldılar.

Yoğun geçen yılın ardından stresten uzak bir tatil için Avrupa’nın yolunu tutacak çiftin, Avrupa turu kapsamında İspanya ve Portekiz’e gidecekleri öğrenildi.