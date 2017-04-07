Dubai Prensi Sosyal Medya Fenomeni Oldu

07 Nisan, 2017 | 09:39

Dubai Veliaht Prensi Hamdan bin Muhammed el Maktum, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla fenomen oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en zengin ve en lüks şehirlerinden Dubai’de yaşamını sürdüren veliaht prens Hamdan bin Muhammed el Maktum, spora olan düşkünlüğü ile biliniyor.

34 yaşındaki prens, sporun hemen her dalıyla ilgileniyor ve bunları sosyal medyadan paylaşmaktan geri kalmıyor. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Hamdan bin Muhammed el Maktum, yaşadığı renkli hayatı adım adım takipçileriyle paylaşıyor.

Çılgın prensin, dalış, paraşüt, safari ve kayak gibi daha birçok aktivite yaparken çektirdiği kareler binlerce beğeni ve yorum alıyor.