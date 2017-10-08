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Dubai Seçti: En Yakışan Çift Kim?

08 Ekim, 2017 | 23:49

Dubai’deki Uluslararası Arap Festivali’nde ‘Birbirlerine en yakışan çift’ anketi yapıldı.

Dubai’de internet üzerinden yapılan oylamada birinci seçilen çift Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün oldu.

‘Cesur ve Güzel’ dizisinin başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Kıvanç Tatlıtuğ birbirine en çok yakışan çift seçildi.

En yakışan ikinci çift ise Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit oldu.

‘Vatanım Sensin’in yıldızları Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel ise üçüncü oldu.

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