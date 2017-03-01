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Dubai’den Sonra Maldivler Tatili

01 Mart, 2017 | 10:36

Seda Bakan ve eşi Ali Erel Maldivler'de

Ünlü oyuncu Seda Bakan ve eşi Ali Erel, Dubai’den sonra şimdi de Maldivler Tatili yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde tatil için Dubai’nin yolunu tutan oyuncu Seda Bakan ve eşi Ali Erel, şimdilerde ise Hint okyanusunun cennet adalar topluluğu Maldivler ‘de.

Seda Bakan ve eşi Ali Erel Maldivler'de

Turkuaz denizi, beyaz kumlu plajları ve muhteşem doğasıyla ünlüler için cazibe merkezi olan Maldivler, özellikle THY’nin direkt uçuşları ile artık Türkler içinde o kadar uzak değil.

Dubai’den Sonra Maldivler Tatili

Birçok ünlü isim gibi Seda Bakan da Maldivler tatili yapanlar arasına katıldı. Rol aldığı dizi final yapan güzel oyuncu önce Dubai ardından da Maldivler ‘de tatil yaparak yılın yorgunluğunu attı.

Seda Bakan ve eşi Ali Erel Maldivler'de

Seda Bakan instagram sayfasından büyüleyici Maldivler tatilinde çekilmiş kareleri de paylaşmayı ihmal etmiyor. Fotoğraflarda çiftin, tropik adaların incisi Maldivler ‘de yağmura yakalandıkları görülüyor.

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Maldivler, Seda Bakan,

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