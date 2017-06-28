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Dünya Güzellerim Hindistan Yolculuğuna Devam Ediyor

28 Haziran, 2017 | 12:29

Dünya Güzellerim Hindistan Yolculuğuna Devam Ediyor

İlk bölümüyle beğeni toplayan Dünya Güzellerim, Hindistan yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin en ilginç ve eğlenceli seyahat programlarından Dünya Güzellerim, Hindistan bölümüyle oldukça ilgi gördü. Yayınlanan ilk bölümde Hindistan’da eğlenceli anlar yaşayan Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’un maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Dünya Güzellerim, Hindistan’da; Mumbai, Varanasi, Yeni Delhi ardından da Nepal ve Vietnam’a gidiyor.

Dünya Güzellerim Hindistan Yolculuğuna Devam Ediyor

Hindistan Turları‘nda birbirinden ilginç yemeklerin tadına bakan dev kadronun eğlenceli diyalogları, Diva Bülent Ersoy’un Tuk Tuk içinde çığlık çığlığa kaldığı heyecan dolu dakikalar ile Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’un Hint dansını sergilediği keyifli anlar ekrana geliyor.

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Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim, Hindistan,

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