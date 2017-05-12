Dünya Güzellerim Hindistan’da

12 Mayıs, 2017 | 10:54

Dünya Güzellerim isimli seyahat programının ilk durağı Hindistan oldu.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Burcu Esmersoy ve Safiye Soyman’ın birlikte çekeceği seyahat programından ilk fotoğraf görüldü. Yaz aylarında yayınlaması planlanan ‘Dünya Güzellerim’ adlı programın ilk durağı Hindistan oldu.

Hindistan’da Gözler Bülent Ersoy’da

Filmleri, müzikleri, festivalleri ve farklı kültürü ile her daim ilgi çekici bir ülke olmaya başaran Hindistan’da adeta Bülent Ersoy rüzgarı esti. Diva, çekimler için Hindistan’a seyahati sırasında tam 40 adet bavul götürdü.

Swarovski Taşlarla Kaplı Hint Aracı

Programın yönetmeni Mustafa Kotan’ın instagram sayfasına yüklediği fotoğrafta, ekibin Hindistan’a özgü şehir içi ulaşımı sağlamaya yarayan bir araç olan Tuk Tuk önünde poz verdiği görülüyor. Ancak bu aracı diğerlerinden ayıran bir taraf var. Diva için özel olarak tasarlanan Tuk Tuk, 5 kg Swarovski taşla donatılıp koltukları Hint ipeği ile kaplandı. Yapımı bir ayda tamamlanan bu araç tam 20 bin dolara mal oldu.