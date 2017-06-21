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Dünya Yoga Günü Kutlanıyor

21 Haziran, 2017 | 10:00

Dünya Yoga Günü Kutlanıyor

21 Haziran Dünya Yoga Günü İstanbul’da kutlanıyor. Etkinliklerin merkezi bu yıl da Akmerkez olacak.

Dünyanın her yerinde 21 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Yoga Günü, Adnan Çabuk Yoga Vakfı ve Hindistan Başkonsolosluğu işbirliği ile Üçgen Teras ev sahipliğinde İstanbul Akmerkez’de kutlanacak.

Tüm dünyanın eş zamanlı olarak kutladığı ‘Dünya Yoga Günü’ 21 Haziran Çarşamba günü Akmerkez Üçgen Teras’ta çeşitli söyleşi ve aktivitelerle gerçekleşecek. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek ve saat 15.00’de başlayacak olan etkinlikte, Hindistan Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ve Yoga Vakfı Kurucusu Yogi Adnan Çabuk konuşma yapacak.

Yoga yapanların yanı sıra hiç denememiş ve merak edenler için eşsiz bir fırsat olacak etkinlik gün boyu devam edecek. Etkinlik kapsamında Meditatif rehberi Mert Güler ve Türkiye’de hizmet veren farklı yoga okulları da her seviyeye uygun yoga çalışmaları, nefes ve kişisel gelişim konularında söyleşi ve aktiviteler gerçekleştirecek.

Tüm aktivitelerin ücretsiz olduğu etkinlikte misafirler gün boyu yoga uygulamalarını deneyebilecek.

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Hindistan, yoga,

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