Dünyaca Ünlü İsimler Manchester İçin Söyleyecek
31 Mayıs, 2017 | 11:12
Ariana Grande, Manchester mağdurları için bir yardım konseri düzenleyecek. Konsere dünyaca ünlü isimler katılacak.
Ariana Grande’nin Manchester mağdurları için Old Trafford Kriket Sahasında düzenleyeceği konserde birçok yıldız isim sahne alacak.
4 Haziran Pazar günü gerçekleşecek konsere, Justin Bieber, Cold Play, Katty Perry, Miley Cyrus, Usher ve Pharrell Williams gibi yıldız isimler katılacak. Yardım konserinin gelirleri Manchester acil fonuna aktarılacak.
ABD’li pop yıldızı Ariana Grande’nin geçtiğimiz hafta düzenlenen Manchester konseri sırasında yaşanan hain terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmişti.
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