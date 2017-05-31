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Dünyaca Ünlü İsimler Manchester İçin Söyleyecek

31 Mayıs, 2017 | 11:12

Dünyaca Ünlü İsimler Manchester İçin Söyleyecek

Ariana Grande, Manchester mağdurları için bir yardım konseri düzenleyecek. Konsere dünyaca ünlü isimler katılacak.

Ariana Grande’nin Manchester mağdurları için Old Trafford Kriket Sahasında düzenleyeceği konserde birçok yıldız isim sahne alacak.

4 Haziran Pazar günü gerçekleşecek konsere, Justin Bieber, Cold Play, Katty Perry, Miley Cyrus, Usher ve Pharrell Williams gibi yıldız isimler katılacak. Yardım konserinin gelirleri Manchester acil fonuna aktarılacak.

ABD’li pop yıldızı Ariana Grande’nin geçtiğimiz hafta düzenlenen Manchester konseri sırasında yaşanan hain terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ariana Grande, Konser, Manchester,

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