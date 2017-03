22 Mart, 2017 | 15:48

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure, açıldığı günden bu yana aile tatilinin vazgeçilmez adresi oldu.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Dubai’de açılışı gerçekleştirilen Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure, çocukların en sevdiği süper kahramanları yakından görmelerine ve onların macera dolu dünyalarına yolculuk etmelerine olanak sağlıyor.

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure

IMG World of Adventure (IMG – Macera Dünyası), 1,5 milyon metrekarelik kapalı alana kurulu dünyanın en büyük kapalı tema parkı olma özelliğini taşıyor. Yapımı için 1 milyar Amerikan Doları harcanan IMG World of Adventure, kısa sürede çocuklu ailelerin en çok tercih ettiği tatil noktası oldu. Dünyanın en büyük ısı kontrollü kapalı tema eğlence alanı olan IMG World of Adventure, günde 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

IMG Worlds of Adventure ‘da Neler Var?

IMG Worlds of Adventure, Marvel ve Cartoon Network gibi şirketlerin çocuklarca en çok sevilen kahramanlarının yer aldığı bölgeler ve özel etkinlikleriyle muhteşem bir tatil fırsatı sunuyor. Parkın en çok ziyaret edilen alanlarının başında Thor ve Spider-man roller coaster’ları yer alıyor. IMG Worlds of Adventure, dinozorlara ayrılmış bölgesiyle de çocukların beğenisini kazanıyor. 12 ekranlı Novo sinemaları da IMG Worlds of Adventure ‘ı özel kılan niteliklerden.

IMG World of Adventure İle Sadece Çocuklar Düşünülmemiş

IMG World of Adventure, çocuklara unutulmaz bir tatil sunmasının yanında büyükleri de unutmamış. Park içinde restoranlar, alışveriş merkezleri ve sinema salonları da bulunuyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte sıkılmadan vakit geçirmelerine olanak sağlayan IMG World of Adventure, gelecekte adını sıkça duyuracak gibi.