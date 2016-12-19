Dünyanın En Güzel Kızı Belli Oldu

19 Aralık, 2016 | 10:28

Dünyanın en güzel kızı dün akşam Wahington’da gerçekleşen organizasyonla belli oldu.

Miss World 2016 birincisi Wahington DC MGM National Harbor’da gerçekleşen törenle belli oldu. Porto Rikolu Stephanie del Valle, dünyanın en güzel kızı seçildi.

116 güzel arasından seçilen 19 yaşındaki Stephanie del Valle, tacını geçtiğimiz yılın birincisi İspanyol güzel Mireia Lalaguna’dan aldı.



Tacını takan Stephanie del Valle, bunun kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu söyledi. Gecede ikinci güzel Endonezya’dan Natasha Mannuela olurken üçüncü ise Dominik Cumhuriyeti’nden Yaritza Reyes seçildi.

Azra Akın jüri koltuğunda

2002 yılında dünya güzeli seçilen Azra Akın, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda jüri koltuğundaydı.