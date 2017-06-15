15 Haziran, 2017 | 11:12

Forbes Dergisinin gelenekselleşen dünyanın en zengin ünlüleri listesi belli oldu.

Son bir yıl içerisinde dünyanın en zengin 100 ünlü ismi içerisinde Türkiye’den hiçbir isim yer almadı. Listenin üçte birinden fazlası ABD’de yer alırken yüzde 20’lik kısım Avrupa, yüzde 5’i ise Asya kıtasında yer aldı.

1- Sean Combs

Son bir yılda 130 milyon dolarlık gelir elde eden “P.Diddy” lakaplı Amerikalı sanatçı Sean Combs dünyanın en zengin ünlü ismi oldu.

2- Beyonce

Belirtilen dönemde 105 milyon dolar gelir elde eden Beyonce dünyanın en zengin ünlüleri sıralamasında listenin ikinci sırasında yer aldı.

3- J.K Rowling

Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K Rowling 95 milyon dolarla listenin üçüncü sırasında yer alırdı.

4- Drake

Kanadalı Şarkıcı Drake 94 milyonla en zengin dördüncü isim oldu.

5- Cristiano Ronaldo

Real Madrid’in dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo da 93 milyon dolar gelirle beşinci oldu.